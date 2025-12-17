LE BAZAR À TATIE THEATRE DU CHIEN BLANC Toulouse
THEATRE DU CHIEN BLANC 26 Rue du Général Jean Compans Toulouse Haute-Garonne
Début : 2026-02-24 10:30:00
fin : 2026-02-28 11:00:00
2026-02-24
Après Le petit Chiffonnier, Lolo et Nooky sont de retour dans la boutique de Tatie. On y trouve tout un tas de choses. C’est un peu le bazar Le Bazar à Tatie !
A partir de 2 ans.
oujours partie en voyage… elle lui donne une nouvelle mission s’occuper de son bazar avant l’arrivée des clients. Mais Lolo arrivera t-il a faire comme les grands ? Aidé des enfants et avec plus d’un tour dans son sac l’aventure peut commencer ! .
After Le petit Chiffonnier, Lolo and Nooky are back in Auntie’s store. Here, they find all sorts of things. It’s a bit of a mess: Le Bazar à Tatie!
For ages 2 and up.
