Le Bazar de Noël Le Champ Commun Augan

Le Bazar de Noël

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Début : 2025-12-14 11:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-14

Le Bazar de Noël du Champ Commun, c’est l’occasion de faire vos cadeaux de Noël tout en soutenant des projets locaux.

Venez faire vos emplettes sur les stands de poterie, vannerie, tricots, bijoux, livres, baumes et huiles de soin, tapisseries et fils de laine, illustrations, linogravures, épices, tisanes, bières , conserves, etc.

Vous pourrez aussi en profiter pour passer vos commandes pour les fêtes de fin d’année auprès de l’épicerie, qui restera ouverte exceptionnellement jusqu’à 19h.

Le Bazar de Noël, un marché de créateur·ices et de producteur·ices de 11h à 19h

Comme chaque année, vous trouverez de quoi vous restaurer sur place (soupe, burritos, crêpes et gâteaux).

Prix libre

Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 .

