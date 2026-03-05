Le bazar des mômes spectacle Assez de blablabla Mios
Salle des fêtes Mios Gironde
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Le Festival Le Bazar des mômes est de retour pour sa 9ème édition.
A Mios, venez découvrir Mardi 24 mars à 18h30 à la Salle des Fêtes de Mios Assez de Blablabla ! de l’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine.
Tout public à partir de 8 ans Durée 1h.
Billetterie en ligne.
Le Bazar des Mômes, né en 2018 s’installe désormais sur 11 communes Arcachon, Arès, Biganos, Gujan-Mestras, Le Barp, Lège-Cap-Ferret, Le Teich, Marcheprime, Mios, Salles et Saint-Magne.
Au programme ? Du 17 au 29 mars 2026
Théâtre, cirque, musique, conte, danse, concert, marionnettes… De quoi ravir petits et grands ! Le festival propose des esthétiques variées et pluridisciplinaires il y en a pour tous les goûts
Retrouvez toutes les infos sur le Festival sur leur site internet .
Salle des fêtes Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
