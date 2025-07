Le Bazar où l’on papote Précigné

Le Bazar où l’on papote

18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné Sarthe

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Atelier cuisine

Cuisinier en herbe, notre prochain atelier est fait pour vous !

On se retrouve pour préparer un menu d’été léger et savoureux avec @sainemans des rouleaux de printemps revisités et un tiramisu fraises-hibiscus.

Ces recettes sont pensées pour être à la fois saines (sans gluten et réduites en sucre) et totalement gourmandes.

6 places par atelier

N’oubliez pas vos boîtes pour emporter vos créations ! .

18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 25 39 42 contact@sainemans.fr

