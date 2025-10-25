Le Bazar où l’on papote Précigné
Le Bazar où l’on papote Précigné samedi 25 octobre 2025.
Le Bazar où l’on papote
18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné Sarthe
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-10-25 18:30:00
fin : 2025-10-25 22:00:00
Début : 2025-10-25 18:30:00
fin : 2025-10-25 22:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Soirée jeux de société
Venez jouer, découvrir, grignoter et passer un bon moment !
Au programme
Découverte des Jeux Opla avec des animateurs passionnés pour vous guider.
Une sélection de jeux classiques à votre disposition 6 qui prend, Skyjo, Papayo, Lama, Pickomino…
Ambiance conviviale et tous niveaux bienvenus !
Restauration sur place planches à partager (ou pas !)
Et pour accompagner tout ça, une sélection de boissons sans alcool. .
18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire 
+33 2 43 55 24 42 
contact@lebazaroulonpapote.fr
English :
Board game night
German :
Abend mit Gesellschaftsspielen
Italiano :
Serata di giochi da tavolo
Espanol :
Tarde de juegos de mesa
