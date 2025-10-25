Le Bazar où l’on papote Précigné

18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné Sarthe

Début : 2025-10-25 18:30:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

2025-10-25

Soirée jeux de société

Venez jouer, découvrir, grignoter et passer un bon moment !

Au programme

Découverte des Jeux Opla avec des animateurs passionnés pour vous guider.

Une sélection de jeux classiques à votre disposition 6 qui prend, Skyjo, Papayo, Lama, Pickomino…

Ambiance conviviale et tous niveaux bienvenus !

Restauration sur place planches à partager (ou pas !)

Et pour accompagner tout ça, une sélection de boissons sans alcool. .

18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire
+33 2 43 55 24 42
contact@lebazaroulonpapote.fr

English :

Board game night

German :

Abend mit Gesellschaftsspielen

Italiano :

Serata di giochi da tavolo

Espanol :

Tarde de juegos de mesa

