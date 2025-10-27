Le Bazar où l’on papote Précigné

18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné Sarthe

Lectures animées gourmandes

Chat Chouette et Compagnie vient au Bazar avec les petites surprises de Denise et Mes comptines en couleurs . Lecture de 30 minutes puis échange autour des livres.

Un goûter est offert aux enfants.

Uniquement sur inscription .

18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 27 50 01 01 chatchouetteetcie@gmail.com

