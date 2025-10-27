Le Bazar où l’on papote Précigné
Le Bazar où l’on papote Précigné lundi 27 octobre 2025.
Le Bazar où l’on papote
18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 16:00:00
fin : 2025-10-27
Date(s) :
2025-10-27
Lectures animées gourmandes
Chat Chouette et Compagnie vient au Bazar avec les petites surprises de Denise et Mes comptines en couleurs . Lecture de 30 minutes puis échange autour des livres.
Un goûter est offert aux enfants.
Uniquement sur inscription .
18 Rue Abbé Louis Chevallier Précigné 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 27 50 01 01 chatchouetteetcie@gmail.com
English :
Gourmet readings
German :
Animierte Gourmet-Lesungen
Italiano :
Letture gourmet
Espanol :
Lecturas gourmet
L’événement Le Bazar où l’on papote Précigné a été mis à jour le 2025-10-22 par CDT72