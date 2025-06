Le Baz’art des possibles Castanet 27 juin 2025 07:00

Le Baz'art des possibles La grange de Castanet Castanet

Vendredi 2025-06-27

2025-07-04

2025-06-27

Un espace éphémère de rencontre et de partage où passer un agréable moment !

Vendredi dès 19h chacun ramène un plat. Une soirée pour partager, écouter et tisser des liens.

Samedi chill jeux, gouter maison gratuit. Un coin de soleil, un brin de lien viens comme tu es.

Dimanche brunch Big brunch partagé, café chaud, jus de fruit frais et sourires autour de la table. Version auberge espagnole (chacun apporte de quoi partager)! .

La grange de Castanet

Castanet 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 91 04 mairie@castanet12.fr

An ephemeral space for meeting and sharing, where you can have a great time!

Ein vergänglicher Ort der Begegnung und des Austauschs, an dem Sie eine angenehme Zeit verbringen können!

Uno spazio effimero di incontro e condivisione, dove divertirsi!

Un espacio efímero para reunirse y compartir, ¡donde pasarlo en grande!

