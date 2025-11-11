Le Baz’Art du Toulois Maison Lelièvre Lucey

Le Baz’Art du Toulois

Maison Lelièvre 1 rue de la Gare Lucey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-11-11 10:00:00

fin : 2025-11-11 18:00:00

Date(s) :

2025-11-11

Le Baz’Art du Toulois

La Maison Lelièvre vous invite à rencontrer une dizaine de créateurs du Toulois écrivains, bijoutiers, céramistes, peintres, décorateurs, tatoueurs, verriers …

Alexandre Titeux, Bétrice Allard, Catherine Laurent, Lise Humbert, Marie-Gabrielle Demaret, Océane Bertrand, Prescillia Alves, Sophie Nicolas et Vincent Martin.

Repas du midi sur réservationTout public

0 .

Maison Lelièvre 1 rue de la Gare Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 81 36

English :

Le Baz’Art du Toulois

Maison Lelièvre invites you to meet a dozen artists from the Toulois region: writers, jewellers, ceramists, painters, decorators, tattoo artists, glassmakers …

Alexandre Titeux, Bétrice Allard, Catherine Laurent, Lise Humbert, Marie-Gabrielle Demaret, Océane Bertrand, Prescillia Alves, Sophie Nicolas and Vincent Martin.

Lunch on reservation

German :

Le Baz’Art du Toulois

Das Haus Lelièvre lädt Sie ein, ein Dutzend Kunsthandwerker aus dem Toulois zu treffen: Schriftsteller, Juweliere, Keramiker, Maler, Dekorateure, Tätowierer, Glasbläser …

Alexandre Titeux, Bétrice Allard, Catherine Laurent, Lise Humbert, Marie-Gabrielle Demaret, Océane Bertrand, Prescillia Alves, Sophie Nicolas und Vincent Martin.

Mittagessen auf Reservierung

Italiano :

Le Baz’Art du Toulois

La Maison Lelièvre vi invita a incontrare una dozzina di artisti della regione del Toulois: scrittori, gioiellieri, ceramisti, pittori, decoratori, tatuatori, vetrai, ecc.

Alexandre Titeux, Bétrice Allard, Catherine Laurent, Lise Humbert, Marie-Gabrielle Demaret, Océane Bertrand, Prescillia Alves, Sophie Nicolas e Vincent Martin.

Pranzo su prenotazione

Espanol :

Le Baz’Art du Toulois

La Maison Lelièvre le invita a conocer a una docena de artistas de la región de Toulois: escritores, joyeros, ceramistas, pintores, decoradores, tatuadores, vidrieros, etc.

Alexandre Titeux, Bétrice Allard, Catherine Laurent, Lise Humbert, Marie-Gabrielle Demaret, Océane Bertrand, Prescillia Alves, Sophie Nicolas y Vincent Martin.

Almuerzo previa reserva

L’événement Le Baz’Art du Toulois Lucey a été mis à jour le 2025-10-31 par MT TERRES TOULOISES