Le Baz’Art du Toulois Maison Lelièvre Lucey

Maison Lelièvre 1 rue de la Gare Lucey Meurthe-et-Moselle
Début : Mardi 2025-11-11 10:00:00
fin : 2025-11-11 18:00:00
2025-11-11
Le Baz’Art du Toulois
La Maison Lelièvre vous invite à rencontrer une dizaine de créateurs du Toulois écrivains, bijoutiers, céramistes, peintres, décorateurs, tatoueurs, verriers …
Alexandre Titeux, Bétrice Allard, Catherine Laurent, Lise Humbert, Marie-Gabrielle Demaret, Océane Bertrand, Prescillia Alves, Sophie Nicolas et Vincent Martin.
Repas du midi sur réservationTout public
+33 3 83 63 81 36
English :
Le Baz’Art du Toulois
Maison Lelièvre invites you to meet a dozen artists from the Toulois region: writers, jewellers, ceramists, painters, decorators, tattoo artists, glassmakers …
Alexandre Titeux, Bétrice Allard, Catherine Laurent, Lise Humbert, Marie-Gabrielle Demaret, Océane Bertrand, Prescillia Alves, Sophie Nicolas and Vincent Martin.
Lunch on reservation
German :
Le Baz’Art du Toulois
Das Haus Lelièvre lädt Sie ein, ein Dutzend Kunsthandwerker aus dem Toulois zu treffen: Schriftsteller, Juweliere, Keramiker, Maler, Dekorateure, Tätowierer, Glasbläser …
Alexandre Titeux, Bétrice Allard, Catherine Laurent, Lise Humbert, Marie-Gabrielle Demaret, Océane Bertrand, Prescillia Alves, Sophie Nicolas und Vincent Martin.
Mittagessen auf Reservierung
Italiano :
Le Baz’Art du Toulois
La Maison Lelièvre vi invita a incontrare una dozzina di artisti della regione del Toulois: scrittori, gioiellieri, ceramisti, pittori, decoratori, tatuatori, vetrai, ecc.
Alexandre Titeux, Bétrice Allard, Catherine Laurent, Lise Humbert, Marie-Gabrielle Demaret, Océane Bertrand, Prescillia Alves, Sophie Nicolas e Vincent Martin.
Pranzo su prenotazione
Espanol :
Le Baz’Art du Toulois
La Maison Lelièvre le invita a conocer a una docena de artistas de la región de Toulois: escritores, joyeros, ceramistas, pintores, decoradores, tatuadores, vidrieros, etc.
Alexandre Titeux, Bétrice Allard, Catherine Laurent, Lise Humbert, Marie-Gabrielle Demaret, Océane Bertrand, Prescillia Alves, Sophie Nicolas y Vincent Martin.
Almuerzo previa reserva
