Le BBH affront Paris 92 Brest Arena Brest

Le BBH affront Paris 92

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Les brestoises affrontent Paris 92 lors de la 24ᵉ journée de la Ligue Butagaz Énergie. Venez vibrer au rythme d’un match de handball féminin de haut niveau et soutenir les Rebelles dans une rencontre qui s’annonce intense. Ambiance chaleureuse, actions spectaculaires et esprit d’équipe seront au rendez-vous pour partager un grand moment de sport à Brest.

Informations pratiques

Sous réserve de modifications par le club le jour du match, les portes de Brest Arena ouvriront au public 1H30 (Entrée côté Tram) avant le début du match.

Réservation fortement recommandée.

Où acheter vos billets ?

Au siège du Brest Bretagne Handball (Brest Arena Côté parking Accès par la passerelle à l’extérieur, 02 29 00 74 48)

Au guichet de Brest Arena le jour du match (sous réserve de places disponibles) 1h30 avant la rencontre

En ligne. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le BBH affront Paris 92

L’événement Le BBH affront Paris 92 Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue