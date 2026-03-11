Le BBH affronte Plan de Cuques Brest Arena Brest

Le BBH affronte Plan de Cuques

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Les brestoises reçoivent Handball Plan-de-Cuques à l’occasion de la 22ᵉ journée de la Ligue Butagaz Énergie.

Venez encourager les Rebelles et vivre toute l’intensité du handball féminin de haut niveau. Entre actions spectaculaires, combativité et ambiance passionnée dans les tribunes, cette rencontre promet un beau moment de sport et de partage à Brest. Un rendez-vous à ne pas manquer pour soutenir votre équipe !

Informations pratiques

Sous réserve de modifications par le club le jour du match, les portes de Brest Arena ouvriront au public 1H30 (Entrée côté Tram) avant le début du match.

Réservation fortement recommandée.

Où acheter vos billets ?

Au siège du Brest Bretagne Handball (Brest Arena Côté parking Accès par la passerelle à l’extérieur, 02 29 00 74 48)

Au guichet de Brest Arena le jour du match (sous réserve de places disponibles) 1h30 avant la rencontre

En ligne. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

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English : Le BBH affronte Plan de Cuques

L’événement Le BBH affronte Plan de Cuques Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue