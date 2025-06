Le BDP fête de la musique Barneville-Carteret 21 juin 2025 18:00

Manche

Le BDP fête de la musique 2 Promenade du Petit Port Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Le Bar du Port fête la musique.

Restauration sur place.

Au programme

– Les Bretelles en Herbe,

– JSB,

– Menthe Choco,

– Yoshhh,

– 3 Months Before.

2 Promenade du Petit Port

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie

English : Le BDP fête de la musique

The Bar du Port celebrates music.

Catering on site.

On the program:

– Les Bretelles en Herbe,

– JSB,

– Menthe Choco,

– Yoshhh,

– 3 Months Before.

German :

Die Bar du Port feiert die Musik.

Verpflegung vor Ort.

Auf dem Programm stehen:

– Les Bretelles en Herbe,

– JSB,

– Mint Choco,

– Yoshhh,

– 3 Months Before.

Italiano :

Il Bar du Port celebra la musica.

Ristorazione in loco.

In programma:

– Les Bretelles en Herbe,

– JSB,

– Menthe Choco,

– Yoshhh,

– 3 mesi prima.

Espanol :

El Bar du Port celebra la música.

Catering in situ.

En programa:

– Les Bretelles en Herbe,

– JSB,

– Menthe Choco,

– Yoshhh,

– 3 meses antes.

L’événement Le BDP fête de la musique Barneville-Carteret a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Cotentin