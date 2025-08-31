LE BEAU DIMANCHE DU 31 AOÛT Rieux-Volvestre

dimanche 31 août 2025.

LE BEAU DIMANCHE DU 31 AOÛT

LA GRANGE BLEUE Rieux-Volvestre Haute-Garonne

15:00:00

20:00:00

Participez à un atelier « Instrumentarium Baschet » et dansez sur le concert d’Alfredo Buendia le dimanche 31 août à la Grange Bleue à Rieux-Volvestre !

Organisé par la Grange Bleue .

LA GRANGE BLEUE Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie lagrangebleue.cultures@gmail.com

English :

Take part in an « Instrumentarium Baschet » workshop and dance to Alfredo Buendia’s concert on Sunday August 31 at the Grange Bleue in Rieux-Volvestre!

German :

Nehmen Sie an einem Workshop « Instrumentarium Baschet » teil und tanzen Sie zum Konzert von Alfredo Buendia am Sonntag, den 31. August in der « Grange Bleue » in Rieux-Volvestre!

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di « Instrumentarium Baschet » e ballate il concerto di Alfredo Buendia domenica 31 agosto alla Grange Bleue di Rieux-Volvestre!

Espanol :

Participe en un taller « Instrumentarium Baschet » y baile al son del concierto de Alfredo Buendía el domingo 31 de agosto en la Grange Bleue de Rieux-Volvestre

