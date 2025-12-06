LE BEAU MARCHÉ DE NOEL AU DOMAINE CADÈNE Perpignan
LE BEAU MARCHÉ DE NOEL AU DOMAINE CADÈNE Perpignan samedi 6 décembre 2025.
LE BEAU MARCHÉ DE NOEL AU DOMAINE CADÈNE
808 Chemin de Saint-Genis de Tanyeres Perpignan
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 23:30:00
2025-12-06
Au Domaine Cadène, Un beau Marché de Noel se tiendra le Samedi et Dimanche 7 Décembre.
808 Chemin de Saint-Genis de Tanyeres Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 87 29
English :
At Domaine Cadène, a beautiful Christmas Market will be held on Saturday and Sunday December 7th.
German :
Auf der Domaine Cadène findet am Samstag und Sonntag, dem 7. Dezember, ein schöner Weihnachtsmarkt statt.
Italiano :
Il Domaine Cadène organizza un delizioso mercatino di Natale sabato e domenica 7 dicembre.
Espanol :
El Domaine Cadène celebrará un encantador mercado navideño el sábado y el domingo 7 de diciembre.
