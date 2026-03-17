Le beau printemps Rue Colonel Fabien Martigues

Le beau printemps

Samedi 2 mai 2026 de 10h à 18h. Rue Colonel Fabien Jardin public de Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Cette manifestation à Martigues se veut colorée, joyeuse, savoureuse, fleurie, écoresponsable et participative. Au Jardin de Ferrières, en accès libre.Familles

Avec des stands bien-être, artisanat, nature, santé et des animations pour les enfants et autour de la mobilité douce.



La manifestation rassemble une multitude d’animations placées sous le signe de l’environnement, de la nature, la santé, la nôtre et celle de notre planète. Au retour des beaux jours, les Martégaux et les visiteurs auront le plaisir de se retrouver en extérieur, au jardin de Ferrières.

Animations gratuites pour les enfants. .

Rue Colonel Fabien Jardin public de Ferrières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

This event in Martigues is colourful, joyful, tasty, flowery, eco-responsible and participatory. In the Jardin de Ferrières, free access.

L’événement Le beau printemps Martigues a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Martigues