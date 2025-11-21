Le Beaujolais, ce n’est pas nouveau ! Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Le Beaujolais, ce n’est pas nouveau !

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Parce que le Beaujolais, c’est bien autre chose que le Beaujolais nouveau et ses arômes de banane, nous vous invitons à venir découvrir ce que ce vignoble remarquable, le Domaine Raphael Chopin, peut vous proposer.

Venez partager un moment de convivialité et de découverte en toute simplicité.

4 Beaujolais PAS NOUVEAUX à déguster avec des produits TRÈS LOCAUX (charcuterie, salade, magrets de canard, brie de Meaux, tartes, café), sur planche de l’entrée au dessert vous attendront.

Places limitées et Réservations obligatoires avant le 14 novembre 2025 par tél ou mail abbayedecurey@portesdemeuse.fr

27 .

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21 abbayedecurey@portesdemeuse.fr

English :

Because Beaujolais is much more than just Beaujolais nouveau and its banana aromas, we invite you to come and discover what this remarkable vineyard, Domaine Raphael Chopin, has to offer.

Come and share a moment of conviviality and discovery.

4 Beaujolais PAS NOUVEAUX to be enjoyed with VERY LOCAL products (charcuterie, salad, duck breast, Brie de Meaux, tarts, coffee), on a plank from starter to dessert will be waiting for you.

Places are limited and reservations must be made before November 14, 2025 by phone or e-mail abbayedecurey@portesdemeuse.fr

German :

Weil Beaujolais etwas anderes ist als der Beaujolais nouveau und seine Bananenaromen, laden wir Sie ein, zu entdecken, was dieser bemerkenswerte Weinberg, die Domaine Raphael Chopin, zu bieten hat.

Kommen Sie und teilen Sie einen Moment der Geselligkeit und der Entdeckung in aller Einfachheit.

4 NICHT NEUE Beaujolais, die Sie mit SEHR LOKALEN Produkten (Aufschnitt, Salat, Entenbrust, Brie de Meaux, Kuchen, Kaffee) auf einem Brett von der Vorspeise bis zum Dessert genießen können, werden auf Sie warten.

Begrenzte Plätze und obligatorische Reservierungen bis zum 14. November 2025 per Telefon oder E-Mail abbayedecurey@portesdemeuse.fr

Italiano :

Poiché il Beaujolais è molto di più del semplice Beaujolais nouveau e dei suoi sapori di banana, vi invitiamo a venire a scoprire ciò che questo straordinario vigneto, il Domaine Raphael Chopin, ha da offrire.

Venite a condividere un momento di convivialità e di scoperta in tutta semplicità.

4 Beaujolais PAS NOUVEAUX da degustare con prodotti MOLTO LOCALI (salumi, insalata, petto d’anatra, Brie de Meaux, crostate, caffè), su un asse dall’antipasto al dessert vi aspettano.

I posti sono limitati e le prenotazioni devono essere effettuate entro il 14 novembre 2025 per telefono o e-mail abbayedecurey@portesdemeuse.fr

Espanol :

Porque el Beaujolais es mucho más que el Beaujolais nouveau y sus sabores a plátano, le invitamos a venir a descubrir lo que este notable viñedo, el Domaine Raphael Chopin, puede ofrecerle.

Venga a compartir un momento de convivencia y de descubrimiento con toda sencillez.

4 Beaujolais PAS NOUVEAUX para degustar con productos MUY LOCALES (charcutería, ensalada, magret de pato, Brie de Meaux, tartas, café), en una tabla desde el entrante hasta el postre le estarán esperando.

Las plazas son limitadas y las reservas deben realizarse antes del 14 de noviembre de 2025 por teléfono o correo electrónico abbayedecurey@portesdemeuse.fr

