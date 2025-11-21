Le Beaujolais Nouveau à l’Etablissement Bugeat

Le Beaujolais Nouveau à l’Etablissement

27 Rue de la République Bugeat Corrèze

Venez fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau ! Au programme dégustation de Beaujolais et Gaillac nouveaux, camembert rôtis, charcuteries… .

