Le Beaujolais Nouveau à l’Etablissement Bugeat
Le Beaujolais Nouveau à l’Etablissement Bugeat vendredi 21 novembre 2025.
Le Beaujolais Nouveau à l’Etablissement
27 Rue de la République Bugeat Corrèze
Venez fêter l’arrivée du Beaujolais Nouveau ! Au programme dégustation de Beaujolais et Gaillac nouveaux, camembert rôtis, charcuteries… .
27 Rue de la République Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 20
