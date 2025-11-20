Le Beaujolais Nouveau débarque au Rouge Ô Lèvres Brive-la-Gaillarde

Le Beaujolais Nouveau débarque au Rouge Ô Lèvres

7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde Corrèze

Le Beaujolais Nouveau débarque au Rouge Ô Lèvres !

Et au Rouge Ô Lèvres, on ne fait pas les choses à moitié !

Toute la journée, viens célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau, symbole de convivialité et de plaisir partagé.

Dégustation libre de notre sélection de Beaujolais Nouveaux — des cuvées pleines de fraîcheur et de bonne humeur !

Et à la tombée du jour… la fête continue

Sous les lumières du bar, place à une soirée spéciale Beaujolais

-Les Crus du Beaujolais pour les amateurs de belles découvertes

-Une planche Beaujolaise à partager, généreuse et gourmande .

7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 01 54 61 lmdv.brive@gmail.com

