Le Beaujolais Nouveau débarque au Rouge Ô Lèvres Brive-la-Gaillarde jeudi 20 novembre 2025.
7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde Corrèze
Le Beaujolais Nouveau débarque au Rouge Ô Lèvres !
Et au Rouge Ô Lèvres, on ne fait pas les choses à moitié !
Toute la journée, viens célébrer l’arrivée du Beaujolais Nouveau, symbole de convivialité et de plaisir partagé.
Dégustation libre de notre sélection de Beaujolais Nouveaux — des cuvées pleines de fraîcheur et de bonne humeur !
Et à la tombée du jour… la fête continue
Sous les lumières du bar, place à une soirée spéciale Beaujolais
-Les Crus du Beaujolais pour les amateurs de belles découvertes
-Une planche Beaujolaise à partager, généreuse et gourmande .
7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 01 54 61 lmdv.brive@gmail.com
