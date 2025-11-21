Le Beaujolais nouveau est arrivé ! Bourganeuf

Le Beaujolais nouveau est arrivé !

Venez déguster le Beaujolais nouveau !

Assiette de charcuterie + bouteille 15 €

Organisée par l’Union des Commerçants et Artisans de Bourganeuf .

rue de Verdun Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine

