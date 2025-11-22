Le Beaujolais nouveau…est arrivé ! Espagnac
Le Beaujolais nouveau…est arrivé ! Espagnac samedi 22 novembre 2025.
Le Beaujolais nouveau…est arrivé !
Espagnac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Repas Farcidures
Potage, Farcidures, Petit salé/andouille, Fromage, Dessert, 1 Bouteille pour 4: 18€/adulte
Menu enfant 8€ (-12ans)
Réservation obligatoire jusqu’au 14 novembre .
Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 02 85 31
English : Le Beaujolais nouveau…est arrivé !
German : Le Beaujolais nouveau…est arrivé !
Italiano :
Espanol : Le Beaujolais nouveau…est arrivé !
L’événement Le Beaujolais nouveau…est arrivé ! Espagnac a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze