Le Beaujolais nouveau…est arrivé !

Espagnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Repas Farcidures

Potage, Farcidures, Petit salé/andouille, Fromage, Dessert, 1 Bouteille pour 4: 18€/adulte

Menu enfant 8€ (-12ans)

Réservation obligatoire jusqu’au 14 novembre .

Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 02 85 31

English : Le Beaujolais nouveau…est arrivé !

German : Le Beaujolais nouveau…est arrivé !

Italiano :

Espanol : Le Beaujolais nouveau…est arrivé !

L’événement Le Beaujolais nouveau…est arrivé ! Espagnac a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze