Le Beaujolais Nouveau est arrivé ! salle du Dojo Saint-Fargeau
salle du Dojo Rue du Stade Saint-Fargeau Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Venez fêter le beaujolais nouveau à Saint-Fargeau, soire musicale, assiette charcuterie, fromage et dessert. Inscription avant le 15 novembre. .
salle du Dojo Rue du Stade Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 02 58 86 clorophile89@gmail.com
