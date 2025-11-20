Le Beaujolais Nouveau est arrivé ! salle du Dojo Saint-Fargeau

Le Beaujolais Nouveau est arrivé !

salle du Dojo Rue du Stade Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Venez fêter le beaujolais nouveau à Saint-Fargeau, soire musicale, assiette charcuterie, fromage et dessert. Inscription avant le 15 novembre. .

salle du Dojo Rue du Stade Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 02 58 86 clorophile89@gmail.com

