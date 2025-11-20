Le Beaujolais Nouveau Rye

Le Beaujolais Nouveau Rye jeudi 20 novembre 2025.

Le Beaujolais Nouveau

Rye Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20 22:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Venez découvrir le beaujolais nouveau 2025 avec les planches apéro de l’A2C .

Rye 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91

English : Le Beaujolais Nouveau

German : Le Beaujolais Nouveau

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Beaujolais Nouveau Rye a été mis à jour le 2025-09-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)