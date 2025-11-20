Le Beaujolais Nouveau Rye
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20 22:00:00
2025-11-20
Venez découvrir le beaujolais nouveau 2025 avec les planches apéro de l’A2C .
Rye 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91
