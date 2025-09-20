Le beffroi à travers les archives Archives municipales de Douai Douai

Le beffroi à travers les archives Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Archives municipales de Douai Nord

Visite libre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Ouverture de la salle de lecture où sera visible sans réservation un accrochage mettant en lumière une sélection d’archives sur le beffroi de Douai dans le cadre du thème de l’édition 2025 des Journées européennes du patrimoine « Patrimoine architectural ». Plans, gravures et photographies du beffroi sont à découvrir.

Archives municipales de Douai 45 rue de l’Université 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327935847

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives municipales de Douai