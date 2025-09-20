Le beffroi de Boulogne-sur-Mer Beffroi Boulogne-sur-Mer

Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Partez dans une ascension pour découvrir l’histoire et l’architecture du beffroi, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Depuis le belvédère, admirez le panorama sur Boulogne-sur-Mer.

Durée : 45 min.

Attention : Nombreuses marches. Pas d’ascenseur

Beffroi Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321878080 http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr Le beffroi de Boulogne, ancien donjon roman du XIIe siècle, a été inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité en 2005 avec 22 autres beffrois de la région Hauts-de-France. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ville de Boulogne-sur-Mer