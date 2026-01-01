Le Before By Trigger Horse – Dj Suze & L.Ctrl Peniche Marcounet Paris

Pour leur premier all night long de l’année le duo Trigger embarque sur la péniche Marcounet le samedi 31 janvier.

De 22h à 02h.. 2h n’est pas une fin! C’est une hypothèse, la suite dépendra de l’énergie et de l’affinité entre la cabine et le dancefloor!

5€ pour rentrer. Rien à prévoir pour sortir.

Péniche située Port des Célestin, 75004 Paris (au niveau du Pont Marie) avec vue sur l’Ile Saint Louis by night

https://www.instagram.com/trigger_horseclub/

Le samedi 31 janvier 2026

de 22h00 à 02h00

payant Billetterie : 5 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



