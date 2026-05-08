Gajac

Le before de la guinguette

128 Chemin de Serres Gajac Gironde

Tarif : 31 – 31 – 31 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22

Le Before de la Guinguette du mois de mai !

La ferme se réveille, les animaux profitent, les soirées arrivent doucement…

Tous les signes sont là la guinguette n’est plus très loin !

Avant l’ouverture officielle de la guinguette, on vous propose 5 soirées à l’auberge, avec menu unique, repas à table, autour des produits de la ferme.

Des soirées conviviales, en petit comité, pour se retrouver, bien manger et se mettre doucement dans l’ambiance… avant la saison d’été et les concerts.

Les dates

8 mai

15 mai

22 mai

Découvrez l’ensemble des menus ci-dessous.

Sur réservation. .

128 Chemin de Serres Gajac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 88 63 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le before de la guinguette

L’événement Le before de la guinguette Gajac a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud