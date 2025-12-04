Le Before des Rockeurs ont du Coeur Aux Petits Joueurs – Bistrot Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-04 19:30 –

Gratuit : non 1 jouet neuf = 1 entrée Comme pour le concert du 13 décembre, l’accès au BEFORE se fait en échange d’un jouet neuf destiné aux Restos du Cœur.1 jouet neuf (valeur min. 10€) = 1 entrée Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir ni le 4, ni le 13 décembre, Aux Petits Joueurs est un point de collecte permanent jusqu’au 13 décembre. Vous pouvez y déposer un jouet quand vous le souhaitez pour soutenir l’initiative Tout public

NOUVEAUTÉ : cette année, les Rockeurs ont du Cœur lancent… leur soirée BEFORE avant le grand concert du 13 décembre 2025 à Stereolux. Le Before : Jeudi 4 décembre 2025 à partir de 19h30 au bar Aux Petits Joueurs – 23 rue du Port Guichard, Nantes Au programme, 2 concerts :Les Amis Sûrs : Musiciens chevronnés de la scène nantaise qui se retrouvent pour jouer ensemble les morceaux des uns et des autres (Elmer Food Beat, EV, Leo Seeger, The Architects of Misfortune, Jaywood, L’Oreille Croquée, Les Pénibles, Luc Ternil, Teegarden-b, Mickeystein, Luna Mice, Les Jambons, Les Amis 8, Rosemary & the Brainless Idols, Willy & the Covers, Bouskidou, Roman Electric Band…) La chorale Y Birds : 25 choristes, des reprises pop, rock, indé et folk… un moment vibrant à ne pas manquer !

Aux Petits Joueurs – Bistrot Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 74 09 87