Le Before du C’rock Maïs Festival 10 ème édition Hall des sports Messanges
Le Before du C’rock Maïs Festival 10 ème édition Hall des sports Messanges samedi 4 avril 2026.
Le Before du C’rock Maïs Festival 10 ème édition
Hall des sports Avenue de l’Océan Messanges Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Pour lancer comme il se doit la 10ème édition du C’rock Maïs Festival, on vous donne rendez-vous le 4 avril pour une grande journée conviviale !
À la salle des sports dès 10h (inscriptions)
13h Le Méchoui du C’Rock repas cochon de lait
À partir de 19h Bar de la Hitillère à Messanges
Pour lancer comme il se doit la 10ème édition du C’rock Maïs Festival, on vous donne rendez-vous le 4 avril pour une grande journée conviviale !
À la salle des sports
10h: Inscriptions tournoi de pétanque (3 euros pers) et café de bienvenue
10h30 Début du tournoi de pétanque organisé par le fameux pampril_petanque_club
13h Le Méchoui du C’Rock repas cochon de lait
Le groupe @foolz_band accompagnera le repas en musique
Repas Inscriptions à L’a Poste ou via le lien HelloAsso
À partir de 19h Bar de la Hitillère à Messanges
Apéro offert pour les adhérents et partenaires jusqu’à 21h
Nous dévoilerons l’affiche officielle du C’rock Maïs Festival saison 10 !
Puis la soirée continue avec djskred !
On vous attend nombreux pour ce before du festival ! .
Hall des sports Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Before du C’rock Maïs Festival 10 ème édition
To kick off the 10th edition of the C?rock Maïs Festival in style, we look forward to seeing you on April 4th for a great day out!
At the Salle des Sports from 10 a.m. (registration)
1pm: Le Méchoui du C?Rock ? suckling pig lunch
From 7pm ? Bar de la Hitillère in Messanges
L’événement Le Before du C’rock Maïs Festival 10 ème édition Messanges a été mis à jour le 2026-03-15 par OTI LAS