Le Before du C’rock Maïs Festival 10 ème édition Hall des sports Messanges

Le Before du C’rock Maïs Festival 10 ème édition

Hall des sports Avenue de l’Océan Messanges Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Pour lancer comme il se doit la 10ème édition du C’rock Maïs Festival, on vous donne rendez-vous le 4 avril pour une grande journée conviviale !

À la salle des sports dès 10h (inscriptions)

13h Le Méchoui du C’Rock repas cochon de lait

À partir de 19h Bar de la Hitillère à Messanges

Pour lancer comme il se doit la 10ème édition du C’rock Maïs Festival, on vous donne rendez-vous le 4 avril pour une grande journée conviviale !

À la salle des sports

10h: Inscriptions tournoi de pétanque (3 euros pers) et café de bienvenue

10h30 Début du tournoi de pétanque organisé par le fameux pampril_petanque_club

13h Le Méchoui du C’Rock repas cochon de lait

Le groupe @foolz_band accompagnera le repas en musique

Repas Inscriptions à L’a Poste ou via le lien HelloAsso

À partir de 19h Bar de la Hitillère à Messanges

Apéro offert pour les adhérents et partenaires jusqu’à 21h

Nous dévoilerons l’affiche officielle du C’rock Maïs Festival saison 10 !

Puis la soirée continue avec djskred !

On vous attend nombreux pour ce before du festival ! .

Hall des sports Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Le Before du C’rock Maïs Festival 10 ème édition

To kick off the 10th edition of the C?rock Maïs Festival in style, we look forward to seeing you on April 4th for a great day out!

At the Salle des Sports from 10 a.m. (registration)

1pm: Le Méchoui du C?Rock ? suckling pig lunch

From 7pm ? Bar de la Hitillère in Messanges

L’événement Le Before du C’rock Maïs Festival 10 ème édition Messanges a été mis à jour le 2026-03-15 par OTI LAS