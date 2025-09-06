Le BEFORE du Nio Far Festival La Basse Cour Rennes

En amont de notre festival, le Before du Nio Far Festival se veut être un événement festif et engagé.

En amont de notre festival, le Before du Nio Far Festival se veut être un événement festif et engagé, co-construit par Jàmm Diffusion et La Basse-cour, en prélude du Nio Far Festival qui aura lieu les 12-13-14 septembre 2025.

Cette journée souhaite valoriser des artistes du continent africain et de la scène locale, tout en transmettant des messages forts autour de l’écologie, des droits des femmes et de la diversité culturelle.

Rendez-vous le 6 septembre à la Basse-Cour pour une journée où vous pourrez découvrir des artistes qui seront présent au Nio Far !

16h – Atelier de création et spectacle de marionnettes.

Marionnettiste engagé, Grégoire développe un art profondément ancré dans la tradition vaudou du Bénin. Il utilise ses marionnettes comme outil de sensibilisation auprès des enfants sur des sujets écologiques et sociétaux : disparition des espèces, protection de la nature, transmission de la mémoire collective. « Il y a des animaux et des plantes qui disparaissent… C’est avec les marionnettes que je leur en parle, et ils comprennent mieux. »

18h – DJ Set, ambiance apéro ensoleillée avec Papa REDJ

Papa REDJ fusionne pépites d’antan et musiques urbaines actuelles pour offrir un voyage musical entre transe positive et rythmes envoûtants. Sincère et inspiré, il fait vibrer le présent avec des beats qui soignent les âmes fatiguées.

20h – Concerts

1ère partie : WeeLye

Artiste pop-world afro, WeeLye marie rumba congolaise, pop et musiques actuelles. Auteure-compositrice-interprète, elle aborde dans ses textes son parcours, le métissage et la résilience féminine, avec des chansons mêlant français et lingala.

Suivi de Jigeen Ñi

Premier orchestre 100% féminin du Sénégal, Jigeen Ñi porte une musique riche de multiples influences : mbalax, reggae, afrobeat, jazz, hip-hop… Engagées, les musiciennes défendent des causes comme la lutte contre l’excision, les violences faites aux femmes ou encore l’éducation à la citoyenneté.

Prix libre

La Basse Cour – Chemin Robert de Boron à Rennes :

À 11 min en vélo depuis le Mail François Mitterrand

En face de l’arrêt de bus Prévalaye (ligne Api Bus)

‍♂️ À 20 min à pied depuis l’arrêt de métro Cleunay (ligne B)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-06T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-06T23:00:00.000+02:00

assojammdiffusion@gmail.com

La Basse Cour Chemin Robert de Boron à Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine