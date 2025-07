Le Before du Petit Paris Aujon (Nu Jazz) & Osino (Rap) Saint-Dizier

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-03

2025-07-03

Tout public

Puisque ça avait pas mal marché l’année dernière le Petit Paris organise une deuxième soirée before, le jeudi 3 juillet, avant le Musical’été avec 2 artistes du label haut-marnais PVRN records :

Aujon [Nu Jazz]

Aujon est un duo de NuJazz, formé en 2022 (Arnaud Rollat Piano & Rhodes et Remy Verroust Batterie). Le nom du groupe est inspiré de la rivière Aujon, qui arpente la vallée du même nom et coule au pied de leur village d’adoption, offrant une toile de fond idéale pour leur musique qui combine de manière fluide les différentes influences des deux artistes (Alfa Mist, Youssef Dayes, GoGo Penguins, Anne Pacéo…). Le toucher subtil du piano se mêlant aux couleurs du Rhodes sur un jeu rythmique dense et énergique, donnent à Aujon leur son unique. Leurs compositions aux thèmes élégants et captivants délivrent une musique à la fois complexe et accessible. Que vous soyez fan de jazz contemporain ou à la recherche d’une expérience musicale hors frontières, Aujon est un duo qui ne manquera pas de vous surprendre et de vous emporter dans son courant musical.

Osino [Rap]

Osino est un artiste dont la sincérité et l’authenticité se reflètent à travers sa musique. Le rappeur originaire de Haute-Marne, voit sa passion pour la musique prendre racine dès l’adolescence, en écoutant des artistes de différents horizons, allant des icônes du rap français comme NTM, Dicidens et Sniper, jusqu’à des artistes contemporains tels que Scylla et Seyté. Les chansons de Osino mélangent des éléments de rap old school et de storytelling à des mélodies accrocheuses, créant un son distinctif qui résonne auprès d’un public varié. L’artiste a d’abord fait ses preuves sur la scène locale, en sortant et en défendant ses premiers EP Éclat De Nos Vies et Friction .

Osino continue à affiner son art à travers de nouveaux textes qu’il dévoilera dans son premier album Dans Ma Caverne en automne 2024. .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com

