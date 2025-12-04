L’After Work du saint Nicolas

11 rue du Tir Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-04 18:00:00

fin : 2025-12-04 21:00:00

Date(s) :

2025-12-04

Accords mets et vins au coin du feu pour savourer les traditions gourmandes d’Alsace dans une ambiance conviviale et festive.

Partagez un moment chaleureux et gourmand au coin du feu lors de l’After Work du Saint Nicolas !

Laissez-vous séduire par de savoureux accords mets et vins célébrant les traditions culinaires alsaciennes, dans une ambiance conviviale et festive au cœur du vignoble.

Une soirée pleine de goûts, d’arômes et de bonne humeur ! .

11 rue du Tir Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr

English :

Food and wine pairing by the fireside to savour Alsace?s gourmet traditions in a friendly, festive atmosphere.

German :

Speisen und Weine werden am Kaminfeuer abgestimmt, um die Gourmettraditionen des Elsass in einer geselligen und festlichen Atmosphäre zu genießen.

Italiano :

Abbinamenti enogastronomici davanti al camino per assaporare le tradizioni gastronomiche dell’Alsazia in un’atmosfera amichevole e festosa.

Espanol :

Maridajes junto a la chimenea para saborear las tradiciones gastronómicas de Alsacia en un ambiente agradable y festivo.

L’événement L’After Work du saint Nicolas Ammerschwihr a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg