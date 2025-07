Le before du veilleur Turckheim

Le before du veilleur Turckheim jeudi 10 juillet 2025.

Le before du veilleur

Turckheim Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-10 18:00:00

fin : 2025-08-07 22:00:00

2025-07-10 2025-08-07

After work avant la ronde du Veileur de Nuit

Après le travail et avant la ronde du veilleur de nuit, le créneau parfait pour boire un coup et manger un petit morceau !

On vous donne donc rendez-vous place de la mairie à Turckheim, pour un début de soirée dans l’esprit afterwork signé les Spetzbua !

Vous trouverez à nouveau les planchettes de produits locaux fait par les @jeunes_agriculteurs_munster ainsi que les tartes flambées, glaces et autres gourmandises par @jm_compagnie .

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 76 01 06 56 spetzbua@gmail.com

English :

After work before the Night Watchman round

German :

After Work vor der Runde des Night Veilers

Italiano :

Dopo il lavoro, prima del turno del Guardiano Notturno

Espanol :

Después del trabajo, antes de la ronda del Vigilante Nocturno

L’événement Le before du veilleur Turckheim a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de tourisme de Colmar