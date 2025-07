Le Before Festival Grandes Marées 2025 Résidence du Casino Jullouville

Le Before Festival Grandes Marées 2025 Résidence du Casino Jullouville dimanche 20 juillet 2025.

Le Before Festival Grandes Marées 2025

Résidence du Casino Place du Casino Jullouville Manche

Le Before, c’est la grande nouveauté de cette 5e édition une soirée de concerts offerte à tous par la Ville de Jullouville et organisée en collaboration avec le festival Grandes Marées.

Au programme, deux concerts gratuits au cœur de la ville, une ambiance survoltée et l’occasion parfaite de se retrouver pour lancer les festivités !

Réservez votre dimanche 20 juillet pour profiter de ces concerts inédits à deux pas de la plage et à ciel ouvert !

PROGRAMMATION ST GRAAL ; MICHEL HUBERT.

Résidence du Casino Place du Casino Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 51 69 36 contact@festivalgrandesmarees.com

English : Le Before Festival Grandes Marées 2025

The Before is the big new feature of this 5th edition: an evening of concerts offered to all by the town of Jullouville and organized in collaboration with the Grandes Marées festival.

On the program: two free concerts in the heart of town, a lively atmosphere and the perfect opportunity to get together and kick off the festivities!

Save the date for Sunday, July 20, to enjoy these unique concerts just a stone’s throw from the beach and under the open sky!

PROGRAM ST GRAAL ; MICHEL HUBERT.

German :

Ausgabe: Ein Konzertabend, der von der Stadt Jullouville für alle angeboten und in Zusammenarbeit mit dem Festival Grandes Marées organisiert wird.

Auf dem Programm stehen zwei kostenlose Konzerte im Herzen der Stadt, eine aufgeladene Atmosphäre und die perfekte Gelegenheit, sich zum Auftakt der Feierlichkeiten zu treffen!

Reservieren Sie sich Sonntag, den 20. Juli, um diese einzigartigen Konzerte nur wenige Schritte vom Strand entfernt und unter freiem Himmel zu genießen!

PROGRAMM: ST GRAAL; MICHEL HUBERT.

Italiano :

La Prima è la grande novità di questa quinta edizione: una serata di concerti offerta a tutti dalla città di Jullouville e organizzata in collaborazione con il festival Grandes Marées.

In programma: due concerti gratuiti nel cuore della città, un’atmosfera vivace e l’occasione perfetta per stare insieme e dare il via ai festeggiamenti!

Prenotate il vostro posto domenica 20 luglio per assistere a questi concerti unici all’aperto a due passi dalla spiaggia!

PROGRAMMA: ST GRAAL; MICHEL HUBERT.

Espanol :

El Before es la gran novedad de esta 5ª edición: una velada de conciertos ofrecida a todos por la ciudad de Jullouville y organizada en colaboración con el festival Grandes Marées.

En el programa: dos conciertos gratuitos en el corazón de la ciudad, un ambiente animado y la ocasión perfecta para reunirse y dar el pistoletazo de salida a las fiestas

Reserve su plaza el domingo 20 de julio para disfrutar de estos conciertos únicos al aire libre, a dos pasos de la playa

PROGRAMA: ST GRAAL; MICHEL HUBERT.

