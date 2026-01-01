Le bel îlot a 1 an !

4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Le bel îlot fête sa première bougie !

15h 18h jeu de société avec JAK animé par Morgan (gratuit)

16h 16h30 et 17h30 18h atelier de Ukulélé (prix libre à partir de 5€) ; sur inscription.

20h concert de jazz manouche et jam session, par Charlotte Taboyer (prix libre).

4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr

English :

Le bel îlot celebrates its first birthday!

3pm 6pm: board game with JAK led by Morgan (free)

4pm 4:30pm and 5:30pm 6pm: Ukulele workshop (free from 5?); registration required.

8pm: gypsy jazz concert and jam session, by Charlotte Taboyer (free).

L’événement Le bel îlot a 1 an ! Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-01-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire