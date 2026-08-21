Le berceau du Merveilleux, Mairie Paris17, Paris
samedi 12 septembre 2026 · Mairie Paris17 · Paris
Informations pratiques
Le berceau du Merveilleux 12 – 27 septembre Mairie Paris17 Paris
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Le berceau du Merveilleux
Festival de conte et salon du livre de conte
du 12 au 27 septembre
les samedis et dimanches dans les parcs et jardins de Paris 17
Contes musicaux / ateliers / signatures / salon du livre / rencontres…
Lien du prgramme en détail
Mairie Paris17 place Richard Baret Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@association-calliope.fr »}] [{« data »: {« author »: « Calliope », « cache_age »: 86400, « description »: « Le berceau du merveilleux FESTIVAL ET SALON DU LIVRE DE CONTE DU 12 AU 27 SEPTEMBRE LE PROGRAMME », « type »: « rich », « title »: « Programme Berceau Du Merveilleux 2026 », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/0067513176b02e4f1f3e4 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0067513176b02e4f1f3e4 », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/6751317 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: «
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festival du conte et salon du livre de conte
Calliope
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