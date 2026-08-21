Le berceau du Merveilleux, Mairie Paris17, Paris

Informations pratiques

Le berceau du Merveilleux 12 – 27 septembre Mairie Paris17 Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Le berceau du Merveilleux

Festival de conte et salon du livre de conte

du 12 au 27 septembre

les samedis et dimanches dans les parcs et jardins de Paris 17

Contes musicaux / ateliers / signatures / salon du livre / rencontres…

Lien du prgramme en détail

Mairie Paris17 place Richard Baret Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@association-calliope.fr »}] [{« data »: {« author »: « Calliope », « cache_age »: 86400, « description »: « Le berceau du merveilleux FESTIVAL ET SALON DU LIVRE DE CONTE DU 12 AU 27 SEPTEMBRE LE PROGRAMME », « type »: « rich », « title »: « Programme Berceau Du Merveilleux 2026 », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/0067513176b02e4f1f3e4 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0067513176b02e4f1f3e4 », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/6751317 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: «

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