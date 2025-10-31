Le berger des sons par Alain Larribet Salle des Fêtes Uzos

Le berger des sons par Alain Larribet

Salle des Fêtes Rue de l’Église Uzos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Dans ce spectacle tout en poésie et en émotion, Alain Larribet distille des récits de son enfance, des histoires de pastoralisme de la Vallée d’Aspe et d’ailleurs…

Il chante et transmet avec force son amour pour la nature et sa passion pour le voyage, à l’aide de ses instruments du monde (duduk, tambourin à cordes, harmonium indien…). Sa voix, empreinte de diverses couleurs des chants du monde nous transporte par delà les cimes des arbres.

Alain se souvient, et raconte, son amour pour la montagne, son enfance, sa première journée passée en estive, une nuit bercée par la pluie… Il évoque ses rencontres avec des personnes portant des prénoms qui sonnent l’ailleurs comme Djola qui joue des calebasses,

Plus qu’un récit, le Berger des Sons, c’est l’histoire d’une vie…émouvante, espiègle et passionnée. .

Salle des Fêtes Rue de l’Église Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 60 18 67 contact@123pestacles.fr

