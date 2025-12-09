Le Berry du fer et de la laine

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Conférence sur le thème de l’histoire locale, par Jean-Pierre Surrault, Président de l’Académie du Centre.

L’industrialisation de l’Indre a été rapide, et une classe ouvrière est apparue dès le milieu du XVIII siècle. Seront présentés le travail, la vie familiale et les mentalités ouvrières. 3 .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

Conference on the theme of local history, by Jean-Pierre Surrault, President of the Académie du Centre.

L’événement Le Berry du fer et de la laine Le Blanc a été mis à jour le 2025-12-09 par Destination Brenne