Le Berry du fer et de la laine Le Blanc
Rue Pasteur Le Blanc Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Jeudi 2026-02-12 18:00:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Conférence sur le thème de l’histoire locale, par Jean-Pierre Surrault, Président de l’Académie du Centre.
L’industrialisation de l’Indre a été rapide, et une classe ouvrière est apparue dès le milieu du XVIII siècle. Seront présentés le travail, la vie familiale et les mentalités ouvrières. 3 .
Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr
Conference on the theme of local history, by Jean-Pierre Surrault, President of the Académie du Centre.
