Le Bestiaire d’Aurore à Saint-Aubin ! Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.

Début : 2025-10-11 20:00:00

Interprété par Aurore Lejemtel À travers ce spectacle, l’artiste propose une plongée dans son quotidien entouré d’animaux Buvette et petite restauration sur place Réservation obligatoire

La salle Aubert accueillera le samedi 11 octobre à 20 heures le spectacle Le Bestiaire d’Aurore, interprété par Aurore Lejemtel.

À travers ce spectacle, l’artiste propose une plongée dans son quotidien entouré d’animaux. Contrairement à de nombreux humoristes qui s’inspirent du regard porté sur les autres, Aurore choisit de raconter son expérience personnelle, vécue de l’intérieur. Cette approche intime confère à son humour une touche unique et décalée, qui ne manquera pas de séduire le public !

Le tarif est fixé à huit euros pour les adultes et à quatre euros pour les moins de dix-huit ans.

Les réservations se font par courriel à l’adresse suivante damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr

Pensez à bien indiquer le nombre d’adultes et d’enfants ainsi que les noms et prénoms des participants !

Sur place, une buvette et une petite restauration seront proposées. Les paiements pourront être effectués uniquement par chèque ou en espèces. .

English : Le Bestiaire d’Aurore à Saint-Aubin !

Performed by Aurore Lejemtel In this show, the artist offers a glimpse into her daily life surrounded by animals Refreshments and snacks on site Reservations required

German : Le Bestiaire d’Aurore à Saint-Aubin !

Interpretiert von Aurore Lejemtel Mit dieser Show bietet die Künstlerin einen Einblick in ihren Alltag, umgeben von Tieren Getränke und kleine Snacks vor Ort Reservierung erforderlich

Italiano :

Spettacolo di Aurore Lejemtel In questo spettacolo, l’artista offre uno spaccato della sua vita quotidiana circondata da animali Rinfresco e spuntini in loco Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Interpretado por Aurore Lejemtel En este espectáculo, la artista se sumerge en su vida cotidiana rodeada de animales Refrescos y tentempiés in situ Reserva obligatoria

