Le beurre a tourné ! Conte et atelier fabrication de beurre – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Mère-Église
Informations pratiques
Sainte-Mère-Église
Le beurre a tourné ! Conte et atelier fabrication de beurre – Ferme-musée du Cotentin
1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Atelier de fabrication de beurre à la baratte détourné par des artistes, inspirées par le patrimoine laitier manchois. Dégustation du beurre fraîchement obtenu. Réservation conseillée.
Atelier à 15h samedi et dimanche. .
1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr
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English : Le beurre a tourné ! Conte et atelier fabrication de beurre – Ferme-musée du Cotentin
L’événement Le beurre a tourné ! Conte et atelier fabrication de beurre – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-09-04 par Réseau Sites et Musées
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