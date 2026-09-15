Informations pratiques

Sainte-Mère-Église

Le beurre a tourné ! Conte et atelier fabrication de beurre – Ferme-musée du Cotentin

1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Atelier de fabrication de beurre à la baratte détourné par des artistes, inspirées par le patrimoine laitier manchois. Dégustation du beurre fraîchement obtenu. Réservation conseillée.

Atelier à 15h samedi et dimanche. .

1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr

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English : Le beurre a tourné ! Conte et atelier fabrication de beurre – Ferme-musée du Cotentin

L’événement Le beurre a tourné ! Conte et atelier fabrication de beurre – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-09-04 par Réseau Sites et Musées