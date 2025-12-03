Le BFort H2 Avenue de l’Espérance 90000 Belfort Belfort

Le BFort H2 Mercredi 3 décembre, 18h00 Avenue de l’Espérance 90000 Belfort Territoire-de-Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-03T18:00:00 – 2025-12-03T21:00:00

Fin : 2025-12-03T18:00:00 – 2025-12-03T21:00:00

Une soirée sous le signe de l’énergie et de l’audace

Plongez au cœur d’un moment unique, où innovation, partage et inspiration se rencontrent. Cette soirée est bien plus qu’un simple rendez-vous : c’est une immersion dans l’avenir, portée par la créativité et l’engagement collectif.

Au programme : des interventions marquantes, des témoignages inspirants, des rencontres inédites. L’événement met en lumière celles et ceux qui osent transformer leurs idées en actions concrètes, qui réinventent la filière hydrogène et qui s’engagent pour bâtir un futur plus durable.

Dans une ambiance conviviale et festive, la soirée invite à la découverte et au dialogue. C’est l’occasion de valoriser les réussites locales, de créer des synergies nouvelles et de nourrir l’énergie collective qui fait de notre territoire un pionnier de la filière H2 .

Un rendez-vous à ne pas manquer pour toutes celles et ceux qui veulent s’inspirer, se connecter et célébrer ensemble le mouvement vers demain.

Rejoignez-nous pour vivre une expérience rythmée, faite de temps forts et de belles surprises !

Parce que l’avenir se construit aujourd’hui, ensemble.

Avenue de l’Espérance 90000 Belfort Av. de l’Espérance, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03.84.54.54.69 »}]

Une soirée d’innovation et d’inspiration : interventions, témoignages et hydrogène au centre. Ensemble, valorisons nos réussites, créons des synergies et avançons plus loin vers un avenir durable. Énergie audace