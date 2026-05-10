Le Biao Ti’ Marché du Tiercent La Passagère Le Tiercent

Le Tiercent

Le Biao Ti’ Marché du Tiercent

La Passagère Base de loisirs Le Tiercent Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-08-18 20:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Le Biao Ti’ Marché du Tiercent, animé par l’association Tiversant, revient cet été dans le cadre bucolique de la base de loisirs du Tiercent.

Comme l’an passé, producteurs et créateurs locaux et en démarche éco-responsable (maraîcher, fromager, boulanger, pâtissier, brasseurs, fleuriste, producteur de jus de fruit, producteur de volaille, apiculteur, savonnier, affûteur etc …) proposeront leurs produits et services tous les mardis de juillet et août.

L’Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne sera présent sur place pour vous présenter les animations de l’été et des idées sorties sur le territoire la majorité des mardis soirs.

Restauration proposée sur place avec boissons, galettes saucisses et crêpes à la buvette, tout en bio et local.

Aire de restauration sous la halle pour profiter des animations à l’abri.

Jeux en bois à la disposition des petits et des grands.

Profitez également d’animations inédites sur chaque marché. La programmation sera dévoilée au fur et à mesure.

Venez nombreux remplir vos paniers et profiter d’une ambiance festive et conviviale !

Entrée libre. .

La Passagère Base de loisirs Le Tiercent 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 04 40 67 94

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English :

L’événement Le Biao Ti’ Marché du Tiercent Le Tiercent a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne