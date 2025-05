KLAUS THYMANN PETER FUNCH / Double Miroir – Le Bicolore – Maison du Danemark Paris, 7 juin 2025, Paris.

Photographie

Klaus Thymann, photographe et explorateur danois, vit entre Londres et la forêt suédoise.

Peter Funch, basé à Paris, est photojournaliste de l’école danoise de journalisme et combine le

commentaire social avec un style cinématographique.

L’exposition présente une collection poignante de photographies qui capturent la dure réalité du

recul des glaciers, mettant en valeur l’approche comparative des deux photographes pour visualiser

la crise climatique.

L’objectif du projet est de montrer des œuvres qui provoquent et engagent une discussion plus large

sur le changement climatique, et qui fonctionnent à la fois comme des outils artistiques et scientifiques

pour comprendre les changements critiques qui se produisent dans les glaciers du Groenland.

Avec le soutien de Jorcks Fond.

Avec le commissariat de Project Pressure.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 22h00

gratuit

Site accessible pour les personnes en fauteuil en autonomie et en fauteuil avec assistance.

Tout public.

Le Bicolore – Maison du Danemark 142 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

