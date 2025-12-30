LE BIDON DU LOUP AKTEON THEATRE – PARIS Paris

LE BIDON DU LOUP Début : 2026-03-22 à 11:30. Tarif : – euros.

Du 10 janvier au 22 marsSamedi/Dimanche et tous les jours pendant les vacancesRelâches les 23 février et 02 marsA 11h30A partir de 2 ansCrocodile, éléphant, petits cochons … attendent le docteur. Et le loup ? Que cache-t-il dans son bidon ? Deux comédiens, des bidons et des chansons pour faire rimer théâtre d’objets et humour.La salle d’attente du Docteur Raoul et de Monsieur Régis, son fidèle assistant, est pleine de patients. Une longue journée les attend : monsieur Crocodile a mal aux dents, monsieur Éléphant a le nez bouché, le petit Chaperon Rouge souffre d’une drôle de maladie… Mais que font les trois petits cochons ? Et le loup qui attend ? Que cache-t-il dans son bidon ? Sur scène, les deux comédiens manipulent des bidons de toutes tailles, de toutes formes et couleurs, jouent des apparitions et disparitions, interprètent des extraits de chansons inattendues et des comptines connues. Un duo qui fait rimer théâtre d’objets et humour.Durée 30 mnThéâtre d’objet musicalCie Midi 2De Marc DoumècheMis en scène par Madeleine MallaretAvec Marc Doumèche et Lonni Zapha La presse en parleTÉLÉRAMA Une nouvelle journée de consultations commence pour un médecin tête en l’air et son assistant attentionné. La salle d’attente est pleine de patients : toute une galerie d’animaux qui, du lapin au crocodile, des trois petits cochons au grand méchant loup, attendent leur tour. Mais peu à peu certains disparaissent… Un ingénieux castelet tournant révèle au fil des scènes la salle d’attente ou le cabinet du médecin ; des bidons de toutes les formes, tailles et couleurs tiennent le rôle des malades qui ne parlent qu’en chansons tout au long de leurs auscultations. Ce qui donne lieu à des épisodes savoureux de drôlerie, d’inventions et de surprises (comique de geste, décalage…). Un spectacle de théâtre d’objets, où le rire se tisse de façon subtile. TTT

AKTEON THEATRE – PARIS 11 RUE DU GÉNÉRAL BLAISE 75011 Paris 75