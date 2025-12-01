Le bidon Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Le bidon

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Début : 2025-12-11 19:30:00

fin : 2025-12-12 19:30:00

2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13

BLUES FRANCOPHONE L’une après l’autre, les chansons interprétées sur scène en guitare/voix, sont un long monologue traversant les étapes de l’histoire.

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

English :

FRANCOPHONE BLUES One after the other, the songs performed live on stage in guitar/vocals, are a long monologue through the stages of history.

German :

BLUES FRANCOPHONE Die Lieder, die nacheinander auf der Bühne mit Gitarre und Gesang vorgetragen werden, sind ein langer Monolog, der durch die verschiedenen Etappen der Geschichte führt.

Italiano :

FRANCOPHONE BLUES Una dopo l’altra, le canzoni, eseguite dal vivo sul palco con chitarra e voce, sono un lungo monologo attraverso le tappe della storia.

Espanol :

FRANCOPHONE BLUES Una tras otra, las canciones, interpretadas en directo con guitarra y voz, son un largo monólogo a través de las etapas de la historia.

