Le bidon Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
Le bidon Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy jeudi 11 décembre 2025.
Le bidon
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 19:30:00
fin : 2025-12-12 19:30:00
Date(s) :
2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13
BLUES FRANCOPHONE L’une après l’autre, les chansons interprétées sur scène en guitare/voix, sont un long monologue traversant les étapes de l’histoire.
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
English :
FRANCOPHONE BLUES One after the other, the songs performed live on stage in guitar/vocals, are a long monologue through the stages of history.
German :
BLUES FRANCOPHONE Die Lieder, die nacheinander auf der Bühne mit Gitarre und Gesang vorgetragen werden, sind ein langer Monolog, der durch die verschiedenen Etappen der Geschichte führt.
Italiano :
FRANCOPHONE BLUES Una dopo l’altra, le canzoni, eseguite dal vivo sul palco con chitarra e voce, sono un lungo monologo attraverso le tappe della storia.
Espanol :
FRANCOPHONE BLUES Una tras otra, las canciones, interpretadas en directo con guitarra y voz, son un largo monólogo a través de las etapas de la historia.
