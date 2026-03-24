Le Bien-être à Gontaud Gontaud-de-Nogaret
Le Bien-être à Gontaud Gontaud-de-Nogaret samedi 28 mars 2026.
Le Bien-être à Gontaud
Salle des Fêtes Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Première édition du salon du bien-être organisé par le pôle Bien-être de Gontaud de Nogaret
2ème édition du salon du bien-être organisé par le pôle Bien-être de Gontaud de Nogaret.
– Exposants locaux
– Conférences et ateliers
– Praticiens du bien-être
– Médiums et pratiques énergétiques
– Restauration sur place .
Salle des Fêtes Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 86 31 31
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English : Le Bien-être à Gontaud
First edition of the salon du bien-être organized by the Pôle Bien-être at Gontaud de Nogaret
L’événement Le Bien-être à Gontaud Gontaud-de-Nogaret a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Val de Garonne