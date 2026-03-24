Le Bien-être à Gontaud

Salle des Fêtes Gontaud-de-Nogaret Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Première édition du salon du bien-être organisé par le pôle Bien-être de Gontaud de Nogaret

2ème édition du salon du bien-être organisé par le pôle Bien-être de Gontaud de Nogaret.

– Exposants locaux

– Conférences et ateliers

– Praticiens du bien-être

– Médiums et pratiques énergétiques

– Restauration sur place .

Salle des Fêtes Gontaud-de-Nogaret 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 86 31 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Bien-être à Gontaud

First edition of the salon du bien-être organized by the Pôle Bien-être at Gontaud de Nogaret

L’événement Le Bien-être à Gontaud Gontaud-de-Nogaret a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Val de Garonne