Le Bièvre en région Lilloise, Médiathèque « le Vivier », Cysoing

Le Bièvre en région Lilloise Mercredi 1 avril, 14h00 Médiathèque « le Vivier » Nord

Entrée gratuite, sur réservation préalable

Conférence / Animation sur le Castor européen à la Médiathèque de Cysoing dans le cadre des Rendez-vous Nature 2026 du Département du Nord.

À destination des familles et du Grand public. Présentation en salle du Bièvre (Castor fiber), plus gros rongeur européen, qui fait son grand retour dans le département du Nord depuis quelques années après 300 ans d’absence.

Vous découvrirez les raisons de son retour, ainsi que son régime alimentaire et son comportement territorial, au travers de nombreuses photographies et restes de repas (branches rongées, souches coupées, copeaux de bois).

Une visite du Marais de la Marque, Espace Naturel Sensible du Département du Nord, vous fera ensuite découvrir le site où l’animal a élu domicile.

Médiathèque « le Vivier » 148 rue Aristide Briand, 59830 Cysoing

Le retour du Castor dans le Marais de la Marque Bièvre Castor

Samuel Dubie