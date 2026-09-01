Le BIG BAND COTE SUD invite BAIONA SWING Salle Ph’Art Casino Municipal Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

Le BIG BAND COTE SUD invite BAIONA SWING

Salle Ph’Art Casino Municipal Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 21:00:00

fin : 2026-11-06 22:30:00

Date(s) :

2026-11-06

Le mois de novembre étend ses brumes et ses premiers frimas, raison de plus de nous retrouver à la salle Ph’Art, bien au chaud pour partager cette dernière soirée de la saison Jazz Partner’s 2026.

Le croisement de la note swing et de la danse sera comme l’année dernière au rendez-vous. Pour cette

Né dans les années 80 à Capbreton, passé par Dax et basé depuis peu à Soustons, le BBCS peut être considéré comme le Big band de notre territoire, et à se titre trouver sa légitimité dans la programmation de Jazz Partner’s.

Ces musiciens amateurs enthousiastes et professionnels depuis maintenant plus de quarante ans partagent une aventure ininterrompue de partage et de découverte des courants du Jazz les plus significatifs, seuls ou autour de figures majeures de la scène nationale et internationale. Ils ont participé à un concert lors du jumelage Capbreton/Nazaré et du partenariat Capbreton Jazz Festival/Festival Jazz de Valado Nazaré. Après avoir distillé les notes purement swing de leurs prestigieux prédécesseurs, Count Basie, Duke Ellington et autres, chaloupé sur le répertoire cubain de Beny More, le BBCS se consacre actuellement aux compositions et arrangements de l’immense Quinc .

Salle Ph’Art Casino Municipal Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English :

November brings its mists and the first frosts—all the more reason to gather at the Ph?Art Hall, nice and warm, to share this final evening of the 2026 Jazz Partners season.

Just like last year, the fusion of swing music and dance will be on the program. For this

L’événement Le BIG BAND COTE SUD invite BAIONA SWING Capbreton a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI LAS