Le Big Groove en duo Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement
Le Big Groove en duo Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement vendredi 16 janvier 2026.
Le Big Groove en duo
Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 20h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Concert de Pop à la Caravelle dès 20h30
Concert de Pop à la Caravelle dès 20h30
Le Big Groove est un projet qui gravite autour des tubes pop, revisitant aussi bien des grands tubes 70-80’s aux derniers tubes du moment ! .
Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64
English :
Pop concert at La Caravelle from 8:30 p.m
L’événement Le Big Groove en duo Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille