Le Big Groove en duo Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Le Big Groove en duo

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 20h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2026-01-16 20:30:00

Concert de Pop à la Caravelle dès 20h30

Le Big Groove est un projet qui gravite autour des tubes pop, revisitant aussi bien des grands tubes 70-80’s aux derniers tubes du moment ! .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64

English :

Pop concert at La Caravelle from 8:30 p.m

