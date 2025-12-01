Le Big Groove en solo Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Le Big Groove en solo

Mercredi 10 décembre 2025 de 20h30 à 23h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-12-10 20:30:00

fin : 2025-12-10 23:30:00

2025-12-10

Le Big Groove est un projet qui gravite autour des tubes pop, revisitant aussi bien des grands tubes 70-80’s aux derniers tubes du moment !

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro

English :

Le Big Groove is a project that revolves around pop hits, revisiting everything from the 70s and 80s to the latest craze!

German :

Der Big Groove ist ein Projekt, das sich um Pop-Hits dreht und sowohl die großen Hits der 70er und 80er Jahre als auch die neuesten Hits der Gegenwart aufgreift!

Italiano :

Le Big Groove è un progetto che ruota attorno ai successi pop, rivisitando tutto ciò che è stato fatto, dai grandi successi degli anni ’70 e ’80 alle ultime hit del momento!

Espanol :

Le Big Groove es un proyecto que gira en torno a los éxitos del pop, revisitando desde los grandes éxitos de los años 70 y 80 hasta los últimos éxitos del momento

