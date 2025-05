Le bingo de la baleine – SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan, 4 juin 2025 21:00, Campan.

Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-04 21:00:00

2025-06-04

Voici un bingo revisite, aussi

surprenant que décalé, ou vous

pourrez remplir vos grilles par le

rythme de musiques et bien d’autres

choses…

hébergements a partir de 10€ pour les évènements, restauration sur place pour tous les évènements.

Adhésion a l’association obligatoire (2€/ adulte uniquement) participation libre mais nécessaire a la rémunération des artistes. .

SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

English :

Here’s a bingo revisit, as surprising

as surprising as it is offbeat

fill your grids to the rhythm

rhythm of music and much more

things?

German :

Hier ist ein Bingo revisite, so

sie können sich auf ein neues Spiel freuen

können Sie Ihre Raster durch den Rhythmus

rhythmus von Musik und vielen anderen Dingen

dinge?

Italiano :

Ecco una tombola rivisitata

tanto sorprendente quanto insolito

riempite le griglie a ritmo

ritmo di musica e molto altro ancora

cose?

Espanol :

He aquí un bingo revisitado

tan sorprendente como insólito

llena tus cuadrículas al ritmo

ritmo de la música y muchas más

cosas?

