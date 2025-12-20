Le bingo de la baleine, SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Le bingo de la baleine, SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan vendredi 2 janvier 2026.

Le bingo de la baleine

SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02 21:00:00
fin : 2026-01-02

Date(s) :
2026-01-02

Premier bingo de l’année! Voici un bingo revisité, aussi
surprenant que décalé, où vous pourrez remplir vos grilles par le rythme de musiques et
bien d’autres choses…
hébergements a partir de 10€ pour les évènements, restauration sur place pour tous les évènements.
Adhésion a l’association obligatoire (2€/ adulte uniquement) participation libre mais nécessaire a la rémunération des artistes.   .

SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97  bb.culturel@gmail.com

English :

First bingo of the year! Here’s a bingo revisited
where you can fill your grids to the rhythm of music and much more?
and much more?

