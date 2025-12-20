Le bingo de la baleine, SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Le bingo de la baleine, SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan vendredi 2 janvier 2026.
Le bingo de la baleine
SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan Hautes-Pyrénées
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-01-02 21:00:00
fin : 2026-01-02
2026-01-02
Premier bingo de l’année! Voici un bingo revisité, aussi
surprenant que décalé, où vous pourrez remplir vos grilles par le rythme de musiques et
bien d’autres choses…
hébergements a partir de 10€ pour les évènements, restauration sur place pour tous les évènements.
Adhésion a l’association obligatoire (2€/ adulte uniquement) participation libre mais nécessaire a la rémunération des artistes. .
SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
English :
First bingo of the year! Here’s a bingo revisited
where you can fill your grids to the rhythm of music and much more?
and much more?
L’événement Le bingo de la baleine Campan a été mis à jour le 2025-12-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65